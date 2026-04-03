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Desabafo da ex-namorada de Felca expõe relacionamento conturbado: ‘Passava noites em crise’; saiba detalhes

Roh Silva fez forte desabafo nas redes sociais e várias acusações contra Felca

Felipe Sena

Publicado em 3 de abril de 2026 às 19:27

Desabafo repercutiu nas redes sociais Crédito: Reprodução (X | Instagram)

No dia 23 de março viralizou no X, antigo Twitter, uma publicação feita pela designer de moda Roh Silva, ex-namorada do influenciador Felca, que ganhou os holofotes.

Uma mulher identificada como Rafaela Santos ironizou o fato de Felca estrear um quadro de saúde mental no Fantástico, na TV Globo. O influenciador foi convidado após ter viralizado com um vídeo no YouTube intitulado “Adultização”.

Felca 1 de 10

No vídeo, Felca aborda o abuso da imagem infantil, usando o influenciador Hytalo Santos como exemplo, já que o também influencer produzia conteúdo para as redes sociais com crianças vestidas e dançando de maneira sexualizada.

Na publicação, Rafaela questiona uma mulher ter que imaginar um homem com quem teve um relacionamento abusivo estrear em um quadro na TV. “Não preciso nem imaginar, ele é meu ex, morávamos juntos. Acabou com meu psicológico e hoje fui diagnosticada com autismo nível 2. Na época, não sabia ainda”, respondeu Roh Silva à seguidora, no dia 23 de março.

No entanto, o desabafo não parou por aí. A designer de moda que conheceu Felca através do Tinder, aplicativo de relacionamento, quando tinha 18 anos, fez desabafos em dias seguintes. No dia 25 de março, Roh comentou que muitas pessoas perguntaram se durante esse período Felca chegou a pedir desculpas e respondeu que “não”.

“Eu sou bloqueada no Instagram dele, que eu criei para ajudá-lo, mas também ele nunca me seguiu porque dizia que o motivo era eu não ser famosa”, lamentou. Além de alegar ter criado a conta de Felca no Instagram, Roh comentou que emprestava suas roupas para o influenciador gravar conteúdos, ajudava com filmagens e opiniões, assim como editava em outro canal do influencer. “Nunca quis fama”, explicou.

Não preciso nem imaginar, ele é meu ex, morávamos juntos. Acabou com meu psicológico e hoje fui diagnosticada com austimo nível 2 na época não sabia ainda. pic.twitter.com/4hcy2p2rSk — Roh Silva (@slvroh) March 24, 2026

No dia 28 de março, Roh afirmou que não é “estranho” uma influenciadora fazer um “exposed” de Felca um dia após ela falar dele, indicando que outra pessoa teria relatado ter sofrido um golpe do influenciador. No entanto, não foi encontrado o suposto “exposed” citado por Roh.

“Eu falar dele nem parece que é para abafar, né? Sinceramente, não duvido nada. Já vi teatro demais em volta dele para perceber. Alguém mais notou?”, questionou Roh. O conteúdo produzido por Felca repercutiu tanto que o influenciador virou assunto em várias matérias de veículos importantes, além de ter sido criada a “Lei Felca”.

Conhecida como “ECA Digital”, a lei entrou em vigor no dia 17 de março de 2026, com o objetivo de proteger menores de 18 anos no ambiente online. Ela proíbe a monetização de conteúdo sexualizado/adulto para menores e exige verificações rígidas de idade em plataformas, jogos e redes sociais.

O desabafo de Roh é constituído por fragmentos um pouco desconexos que continuam e retomam desabafos nas redes sociais. “Eu não era diagnosticada, porém qualquer pessoa que convive comigo conseguia perceber uma certa vulnerabilidade e ingenuidade da minha parte. Eu era apenas uma menina de 18 anos lidando com um homem esperto. Minhas crises eram provocadas por exaustão emocional”, continuou desabafando no dia 31 de março.

“Na última vez que tive uma crise, onde eu chorava e sentia muito medo, ele, junto dos seus pais, disse que iria me levar para tomar açaí e me colocou na rua. Não houve um término; falaram que era temporário, enquanto isso ele continuava me manipulando para ir vê-lo”, escreveu.

De maneira irônica, Roh explicou que o influenciador dizia ter “fobia social” e foi para outra cidade gravar com o rapper Orochi na época do relacionamento. “Um dia, simplesmente sumiu e apareceu namorando outra menina, que também conheceu no Tinder, assim como eu, quando tinha 18 anos”, continuou comentando.

A designer de moda revelou que chegou a parar no hospital algumas vezes, se referindo ao fato de Felca hoje falar sobre assunto mental ser incongruente. “Acredito que ele tenha mudado?”, questionou.

“Não, pois ele continua mentindo e vivendo um personagem, tudo arquitetado, pensando, planejando. Hoje com meu diagnóstico eu choro não pela mulher que sou hoje mas sim pela menina que fui, não levo para o coração às piadas. Vocês não estavam lá”, continuo se referindo aos seguidores.

No dia 1ª de abril, o desabafo continuou: “Eu passava noites em crises no meu quarto ao lado do dele, dormia angustiada e com medo. No outro dia, quando tentava ir embora, ele não permitia, e eu voltava a acreditar no bom moço que nunca tinha culpa de nada. Até um dia ele não precisar mais de mim”.

“Não achei que teria tanta repercussão, talvez minha forma de se expressar não seja muito clara. O que quis dizer foi que o Felca, desde o início até o fim, me manipulava, fazia jogos psicológicos e os conteúdos adultos que consumia me afetaram indiretamente”, concluiu.