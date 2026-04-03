SEXTA-FEIRA SANTA

Saiba quem é Jaakko Ohtonen, ator que substitui Jim Caviezel na sequência da ‘Paixão de Cristo’

Ator foi escolhido para sequência “Ressurreição de Cristo”

Felipe Sena

Publicado em 3 de abril de 2026 às 20:23

Antes filme foi protagonizado por Jim Caviezel Crédito: Reprodução | Instagram

“A Paixão de Cristo” é o filme clássico a ser exibido na Sexta-Feira Santa, feriado que celebra a morte de Jesus Cristo pelos pecados da humanidade, segundo a Bíblia Sagrada. A produção de 2004 dirigida por Mel Gibson voltou a ser revisitado como parte da programação da TV no feriado.

O longa-metragem ganha duas sequências em 2027, acompanhando o período de três dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. No entanto, um detalhe que chamou a atenção foi a saída de Jim Caviezel do papel de Jesus Cristo.

Jaakko Ohtonen 1 de 8

O ator finlandeus Jaakko Ohtonen, de 36 anos, do filme “O Último Reinado” foi escalado para o papel principal nos próximos filmes. Em um podcast, em abril deste anos, o ator declarou que estava pronto para repetir seu papel como Jesus Cristo na sequência, mas a produção decidiu reformular o elenco, pois o arco da ressurreição acontece três dias após a crucificação, o que faz com que os atores originais não tivessem a idade adequada para reviver os papéis.

Ohtonen, de 36 anos, assume o papel principal no lugar de Caviezel, de 57, ao lado de nomes como a cubana Mariela Garriga, a polonesa Kasia Smutniak e os italianos Pier Luigi Pasino e Riccardo Scamarcio. O ator Rupert Everett também aparecerá em um papel pequeno, que ainda não foi especificado.

Nascido em Oulu, na Finlândia, Ohtonen já trabalhou em produções europeias e internacionais, e é formado em artes cênicas pela Universidade de Tampere, em 2015, iniciou a carreira no Meriatteri e Teatro de Tampere.