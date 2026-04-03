Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem é Jaakko Ohtonen, ator que substitui Jim Caviezel na sequência da ‘Paixão de Cristo’

Ator foi escolhido para sequência “Ressurreição de Cristo”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de abril de 2026 às 20:23

Antes filme foi protagonizado por Jim Caviezel
Antes filme foi protagonizado por Jim Caviezel Crédito: Reprodução | Instagram

“A Paixão de Cristo” é o filme clássico a ser exibido na Sexta-Feira Santa, feriado que celebra a morte de Jesus Cristo pelos pecados da humanidade, segundo a Bíblia Sagrada. A produção de 2004 dirigida por Mel Gibson voltou a ser revisitado como parte da programação da TV no feriado.

O longa-metragem ganha duas sequências em 2027, acompanhando o período de três dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. No entanto, um detalhe que chamou a atenção foi a saída de Jim Caviezel do papel de Jesus Cristo.

Jaakko Ohtonen

Ator Jaakko Ohtonen por Reprodução | Instagram
Ator Jaakko Ohtonen por Reprodução | Instagram
Ator Jaakko Ohtonen por Reprodução | Instagram
Ator Jaakko Ohtonen por Reprodução | Instagram
Ator Jaakko Ohtonen por Reprodução | Instagram
Ator Jaakko Ohtonen por Reprodução | Instagram
Ator Jaakko Ohtonen por Reprodução | Instagram
Ator Jaakko Ohtonen por Reprodução | Instagram
1 de 8
Ator Jaakko Ohtonen por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Com novo filme nos cinemas, Aly Muritiba fala sobre carreira, luto e Bahia em entrevista ao CORREIO

Com novo filme nos cinemas, Aly Muritiba fala sobre carreira, luto e Bahia em entrevista ao CORREIO

Imagem - Wagner Moura entra em filme de vampiros com Kristen Stewart após desistência de ator

Wagner Moura entra em filme de vampiros com Kristen Stewart após desistência de ator

Imagem - Paolla Oliveira e Bella Campos vão estrelar filme erótico da Netflix

Paolla Oliveira e Bella Campos vão estrelar filme erótico da Netflix

O ator finlandeus Jaakko Ohtonen, de 36 anos, do filme “O Último Reinado” foi escalado para o papel principal nos próximos filmes. Em um podcast, em abril deste anos, o ator declarou que estava pronto para repetir seu papel como Jesus Cristo na sequência, mas a produção decidiu reformular o elenco, pois o arco da ressurreição acontece três dias após a crucificação, o que faz com que os atores originais não tivessem a idade adequada para reviver os papéis.

Ohtonen, de 36 anos, assume o papel principal no lugar de Caviezel, de 57, ao lado de nomes como a cubana Mariela Garriga, a polonesa Kasia Smutniak e os italianos Pier Luigi Pasino e Riccardo Scamarcio. O ator Rupert Everett também aparecerá em um papel pequeno, que ainda não foi especificado.

Nascido em Oulu, na Finlândia, Ohtonen já trabalhou em produções europeias e internacionais, e é formado em artes cênicas pela Universidade de Tampere, em 2015, iniciou a carreira no Meriatteri e Teatro de Tampere.

Atuou em “All the Sins”, “Hotel Swan Helsinki, Skye” e “Vikings: Valhada”. Ohtonen foi escolhido para o papel principal na sequência de Mel Gibson, “A Ressurreição de Cristo” em duas partes, por causa da decisão de reformular o elenco.

Tags:

A Paixão de Cristo A Ressurreição de Cristo Sexta-feira Santa Paixão de Cristo Jaakko Ohtonen

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem

Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem
Imagem - Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'