ASTROLOGIA

Regeneração profunda: Por que a Lua em Escorpião pede um detox físico e emocional até domingo (3 a 5 de abril)

Aprenda a limpar toxinas e proteger sua energia para não sobrecarregar o corpo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de abril de 2026 às 21:21

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, com a Lua mergulhando no signo de Escorpião, a nossa energia entra em um processo natural de limpeza e regeneração profunda. Escorpião rege os órgãos reprodutores e o sistema de eliminação, o que torna hoje o dia mais poderoso do mês para iniciar um detox ou realizar exames de rotina. O corpo está tentando expulsar o que não serve mais, e se você não ajudar esse processo fisicamente, as emoções podem acabar transbordando.



Signos como Touro, Leão e Libra devem prestar atenção especial aos sinais físicos. O taurino precisa vigiar os rins; o leonino deve proteger o coração do estresse familiar; e o libriano não deve "engolir sapos" para evitar tensões na garganta. A recomendação é beber muita água, preferir alimentos leves e evitar excessos que sobrecarreguem o fígado ou o sistema excretor. O seu bem-estar hoje depende da sua capacidade de deixar ir o que está estagnado.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

A saúde mental também entra na pauta do dia. A intensidade escorpiana pode trazer à tona pensamentos obsessivos ou ansiedade. Para combater isso, atividades físicas vigorosas são excelentes válvulas de escape. Suar a camisa ajuda a transmutar a energia pesada em vitalidade. Se preferir algo mais calmo, exercícios de respiração profunda e meditação de limpeza energética farão maravilhas. Não segure o choro ou a raiva; deixe a emoção fluir para que ela não se transforme em dor física.

