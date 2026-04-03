Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de abril de 2026 às 21:21
Nesta sexta-feira, com a Lua mergulhando no signo de Escorpião, a nossa energia entra em um processo natural de limpeza e regeneração profunda. Escorpião rege os órgãos reprodutores e o sistema de eliminação, o que torna hoje o dia mais poderoso do mês para iniciar um detox ou realizar exames de rotina. O corpo está tentando expulsar o que não serve mais, e se você não ajudar esse processo fisicamente, as emoções podem acabar transbordando.
Signos como Touro, Leão e Libra devem prestar atenção especial aos sinais físicos. O taurino precisa vigiar os rins; o leonino deve proteger o coração do estresse familiar; e o libriano não deve "engolir sapos" para evitar tensões na garganta. A recomendação é beber muita água, preferir alimentos leves e evitar excessos que sobrecarreguem o fígado ou o sistema excretor. O seu bem-estar hoje depende da sua capacidade de deixar ir o que está estagnado.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
A saúde mental também entra na pauta do dia. A intensidade escorpiana pode trazer à tona pensamentos obsessivos ou ansiedade. Para combater isso, atividades físicas vigorosas são excelentes válvulas de escape. Suar a camisa ajuda a transmutar a energia pesada em vitalidade. Se preferir algo mais calmo, exercícios de respiração profunda e meditação de limpeza energética farão maravilhas. Não segure o choro ou a raiva; deixe a emoção fluir para que ela não se transforme em dor física.
Ao entardecer, procure o recolhimento. O silêncio será o seu melhor remédio para recarregar as baterias psíquicas. Escute música suave, tome um banho de ervas ou simplesmente descante em um ambiente tranquilo. Seus sonhos nesta noite podem ser extremamente reveladores, funcionando como uma bússola para a próxima semana.