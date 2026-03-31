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Ex-estrela teen, Amanda Bynes impressiona com novo visual após perder 16 kg: 'Radiante'

Atriz mostrou resultado em vídeo que viralizou nas redes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:59

Amanda Bynes em suas redes Sociais
Amanda Bynes em suas redes Sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você assistiu as comédias adolescentes dos anos 2000, provavelmente lembra dela. Agora, anos depois, Amanda Bynes voltou aos holofotes, mas por um motivo bem diferente.

A atriz surpreendeu os fãs ao revelar que perdeu cerca de 16 quilos nos últimos meses. Em publicações recentes nas redes sociais, ela apareceu com o rosto mais fino, novo estilo e uma postura mais confiante, algo que rapidamente chamou atenção de quem acompanha sua trajetória desde a época de sucessos como 'Ela é o Cara' e 'Tudo que uma Garota Quer'.

Amanda Bynes revela perda de 16 kg e impressiona com novo visual

Amanda Bynes por Reprodução/Getty Images/TikTok
Amanda Bynes por Reprodução/TikTok
Amanda Bynes em 2009, 2025 e 2026 por Reprodução/Getty Images/TikTok
Com 14kg a menos, Amanda Bynes posta fotos após transformação física por Reprodução/TikTok
Com 14kg a menos, Amanda Bynes posta fotos após transformação física por Reprodução/TikTok
Amanda Bynes por Reprodução/
Amanda Bynes por Reprodução/Getty Images
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Amanda Bynes por Reprodução/Getty Images/TikTok

Segundo ela, a mudança veio com novos hábitos e o uso do medicamento Ozempic, bastante comentado quando o assunto é perda de peso.

A atriz revelou que começou o processo no início de 2025 e que o emagrecimento também está ligado a um momento de virada pessoal. O ganho de peso anterior, explicou, aconteceu durante períodos difíceis, marcados por depressão e questões emocionais.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Amanda Bynes aparece irreconhecível; confira a evolução da ex-estrela teen que marcou os anos 2000

Hoje, com cerca de 68,9 kg, ela diz sentir diferença não só no corpo, mas também na forma como se enxerga. E não esconde os números, pelo contrário. Para Amanda, dividir esse processo com o público é uma maneira de se manter motivada.

Além da perda de peso, ela também mostrou mudanças no visual, incluindo o processo de remoção da tatuagem de coração no rosto, iniciada ainda em 2022.

@amanda.bynes1986

FYI I have officially lost 36 lbs on 0Z!

♬ original sound - amanda bynes

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Tags:

Anos 2000 Atriz Amanda Bynes

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