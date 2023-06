Droga apreendida em avião da igreja Quadrangular é avaliada em R$ 4 milhões

A droga que foi encontrada no avião que pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular do Pará está avaliada em mais de R$ 4 milhões, de acordo com investigações da Polícia Federal.



A apreensão aconteceu em um hangar particular do aeroporto de Belém, no último sábado (27). Na aeronave, cerca de 290 quilos de skunk, um tipo de droga mais valiosa de maconha, foram encontradas.