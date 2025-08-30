Advogado mata mulher a tiros e é encontrado morto dentro de casa em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 10:22
Um homem matou a esposa a tiros na madrugada deste sábado (30) e foi encontrado morto dentro da residência, localizada na Rua Primeiro Barreiro, no bairro de Mont Serrat, em Salvador. O suspeito foi identificado como o advogado Eudes Santos Assis. A vítima é Tatiana Rodrigues.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendia duas pessoas feridas por disparos. No local, ambos foram encontrados sem vida.
Advogado matou esposa e foi achado morto
As primeiras informações, de um parente das vítimas, indica que os dois tinham voltado de uma festa de madrugada quando começaram a discutir. Os disparos foram escutados na sequência.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi encontrado com "indícios de suicídio". O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o feminicídio e as circunstâncias que levaram à morte do homem. Guias para perícia e remoção dos corpos já foram expedidas.