CIDADE BAIXA

Advogado mata mulher a tiros e é encontrado morto dentro de casa em Salvador

Polícia investiga o feminicídio e as circunstâncias do crime

Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 10:22

Eudes Santos Assis e Tatiana Rodrigues Crédito: Reprodução

Um homem matou a esposa a tiros na madrugada deste sábado (30) e foi encontrado morto dentro da residência, localizada na Rua Primeiro Barreiro, no bairro de Mont Serrat, em Salvador. O suspeito foi identificado como o advogado Eudes Santos Assis. A vítima é Tatiana Rodrigues.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendia duas pessoas feridas por disparos. No local, ambos foram encontrados sem vida.

As primeiras informações, de um parente das vítimas, indica que os dois tinham voltado de uma festa de madrugada quando começaram a discutir. Os disparos foram escutados na sequência.