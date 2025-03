CASO FREQUENTE

'É muita história pior que a minha', diz Ingrid Guimarães após denunciar constrangimento em voo

Atriz usou o Instagram para agradecer apoio dos brasileiros em meio à denúncia

"Passando para agradecer todo o amor, carinho, respeito e o apoio do Brasil inteiro com a minha história. Quando resolvi falar isso publicamente, é porque eu achava que não bastava só ganhar uma causa. Eu ficava imaginando a quantidade de brasileiros que já tinham passado por isso, mas eu não imaginava que era tanta gente”, iniciou Ingrid. >

Nesta terça (11), a companhia aérea dos Estados Unidos American Airlines se manifestou após as denúncias feitas e disse que um funcionário entrou em contato para se desculpar com a atriz. “A American Airlines se esforça para proporcionar uma experiência positiva a todos os viajantes e pedimos desculpas pela experiência recente do nosso cliente", disse a empresa em nota. >