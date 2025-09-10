FIQUE DE OLHO!

Engolir arroto, segurar pum e prender vômito faz mal? Entenda o que acontece no seu corpo

Prender reflexos do corpo pode causar desde dor até problemas graves, alertam especialistas

Agência Correio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:59

Médicos detalham os riscos de segurar espirro, tosse, pum, xixi e até o vômito Crédito: Freepik

Pode parecer inofensivo segurar um espirro, um pum ou até a vontade de fazer xixi, mas essa prática esconde riscos sérios. Otorrinos, urologistas e cirurgiões explicam o que realmente pode acontecer.

Quando o corpo pede para eliminar algo, não é por acaso. Interromper reflexos naturais aumenta pressões internas e pode prejudicar órgãos, músculos e vasos sanguíneos, revelam especialistas.

O que parece apenas um gesto de educação pode trazer consequências graves, de dores momentâneas até complicações que exigem internação hospitalar.

Espirro e tosse não devem ser controlados

Um espirro pode alcançar 160 km/h. Ao tentar segurá-lo, o ar aprisionado percorre os seios da face, tuba auditiva e pulmões, explica Fernanda Wiltgen Machado, otorrinolaringologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, em entrevista ao UOL.

Ela alerta que a prática pode causar sangramentos, tontura, perfuração do tímpano e até dor no peito. Em 2018, o British Medical Journal relatou o caso de um homem em Leicester que rompeu a traqueia após segurar um espirro.

A tosse também não deve ser contida. “Segurá-la impede a eliminação de muco e agentes irritantes”, diz Machado. O excesso de força, por outro lado, pode provocar pequenas hemorragias oculares, fraturas de costelas e até colapso parcial dos pulmões.

Prender vômito, arroto e respiração pode ser perigoso

“Prender o vômito pode levar ao engasgo e até à pneumonia química”, afirma Vanessa Prado, cirurgiã do Centro de Especialidades do Aparelho Digestivo do Hospital Nove de Julho e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Aparelho Digestivo, ao UOL.

Ela acrescenta que forçar o vômito pode causar a Síndrome de Mallory-Weiss, quando ocorrem lacerações nas paredes do esôfago, acompanhadas de sangramento. No caso do arroto, reter o gás é incômodo e forçar sua saída pode agravar refluxo.

Já prender a respiração pode ser ainda mais arriscado. “A prática pode perfurar o tímpano e, em casos repetidos, gerar perda auditiva”, explica Andy Vicente, otorrinolaringologista do Hospital Cema, em São Paulo. Além disso, aumenta o risco de desmaios, infarto e AVC.

Segurar pum, fezes e xixi também traz riscos

“Forçar o abdome para evacuar ou segurar gases pode aumentar a pressão nas veias do plexo hemorroidário e provocar hemorroidas”, afirma Alexandre Pupo, ginecologista e obstetra dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, ao UOL.

No caso da urina, o alerta é de Alex Meller, urologista da Unifesp e do Hospital Israelita Albert Einstein. “A bexiga dos homens tem capacidade maior, devendo ser esvaziada a cada 4 ou 5 horas. Nas mulheres, o ideal é não ultrapassar 3 horas.”