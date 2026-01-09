Acesse sua conta
Enquete BBB 26: Quais participantes da Casa Norte você quer ver no BBB?

Público pode escolher entre Livia, Marciele, Brigido e Ricardinho

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:28

Vote em que deve ficar no BBB 26
Vote em que deve ficar no BBB 26 Crédito: Reprodução | Globo

No BBB 26, o público tem poder de escolha, e o jogo já começa definindo quem serão os Pipocas da edição. Por isso, cada telespectador pode definir um homem e uma mulher de cada casa das diferentes regiões do Brasil para entrar no programa.

O público poderá escolher entre Livia e Marciele, e Brigido e Ricardinho. Conheça um pouco de cada um:

Livia

Livia, de 26 anos, é moradora de Manaus, rainha do folclore do Boi Garantido, no Festival Parintins. Há 11 anos, ele vive um relacionamento com a esposa, Inalda, se considera uma pessoa muito alegre.

Marciele

A dançarina Marciele, de 32 anos, é indígena do povo Munduruku. Também atua como influenciadora e trabalha com algumas organizações, além de ser ativista. Filha mais velha de quatro irmãos, vem de uma família muito unida e humilde.

Brigido

Brigido, de 34 anos, é morador de Manaus, no Amazonas, é formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor executivo de uma escola de ensino regular, fundada pela família há 41 anos.

Ricardinho

Competidor nato, Ricardinho, de 27 anos, é atleta profissional de futebol freestyle, bicampeão mundial e com dois recordes no Guinness Book.

E pra você? Quais são os dois participantes da casa de vidro (um homem e uma mulher) que devem entrar no BBB 26 representando o Norte?

bbb 26

