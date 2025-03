CARNAVAL

Erika Januza desabafa após deixar posto de rainha de bateria da Viradouro: 'pediram o cargo'

Viradouro desfila hoje., no desfile das campeãs, às 0h

A atriz Erika Januza fez um desabafo após deixar o posto de rainha de bateria da Viradouro, a pedido da escola de samba. Ela ficou no posto por quatro anos, e foi surpreendida pela escola com o pedido do cargo. A escola de samba do Rio de Janeiro se apresenta novamente neste sábado (8) no desfile das campeãs, às 0h >