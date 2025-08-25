ALIMENTAÇÃO

Esse erro simples faz você perder as batatas mais rápido; veja como evitar

A descoberta surge após novos estudo

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:13

Especialista desvenda o mito e revela o método correto para aumentar a vida útil do alimento em semanas Crédito: Freepik

Guardar as batatas no armário ou na despensa é um hábito quase universal, mas está errado. De acordo com especialistas em alimentos, o melhor lugar para preservar o vegetal e evitar o desperdício é, na verdade, dentro da geladeira.

Uma mudança recente nas recomendações oficiais de segurança alimentar derrubou um antigo mito. Agora, a refrigeração não só é segura como é a forma mais eficaz de manter as batatas frescas por muito mais tempo.

A descoberta surge após novos estudos descartarem preocupações anteriores sobre a formação de uma substância potencialmente nociva, dando um aval científico para essa prática simples que pode revolucionar sua cozinha.

Por que a geladeira é a melhor opção?

Durante anos, circulou o conselho de que batatas nunca deveriam ser refrigeradas. No entanto, essa informação foi atualizada.

A especialista em alimentos Kate Hall, fundadora do The Full Freezer, explica que a Agência de Padrões Alimentares do Reino Unido (FSA) revisou suas diretrizes no início de 2023.

"Novas pesquisas mostram que é seguro armazenar batatas na geladeira e que isso até aumenta sua vida útil", destaca ela ao jornal Express do Reino Unido.

O que mudou? O mito da acrilamida

A recomendação antiga tinha uma razão de ser: o medo da acrilamida. Anteriormente, dizia-se que não deveríamos guardar batatas na geladeira, pois havia preocupações de que isso poderia levar à adição de açúcares extras nas batatas, que então se transformavam em acrilamida quando cozidas — uma substância que tem sido associada ao risco de desenvolver câncer.

Mas a ciência evoluiu. Kate Hall esclarece: "Um estudo do Comitê sobre Toxicidade de Produtos Químicos em Alimentos, Produtos de Consumo e Meio Ambiente (COT) provou que essas preocupações eram infundadas e, portanto, a geladeira é o melhor lugar para guardar suas batatas."

Como guardar batatas na geladeira da forma correta

Simplesmente jogar o saco de batatas na gaveta da geladeira não é o ideal. Para que a técnica funcione, um passo é inegociável: controlar a umidade.

A especialista em segurança alimentar Sylvia Anderson é enfática: "A umidade pode fazer as batatas apodrecerem, por isso é essencial mantê-las secas. Limpe qualquer sujeira antes de guardá-las e evite lavá-las até a hora de usá-las."

Além disso, é crucial lembrar que batatas liberam gás etileno. Este gás pode acelerar o amadurecimento e apodrecimento de outras frutas e vegetais sensíveis, como cebolas e maçãs. Por isso, o ideal é mantê-las separadas.

O método passo a passo para maior duração

Seguir um ritual simples garante os melhores resultados. Primeiro, remova as batatas da embalagem original plástica. Em seguida, forre o fundo de um recipiente ventilado ou uma vasilha com papel-toalha.

Coloque as batatas secas dentro e, se possível, cubra-as com outra camada de papel-toalha para absorver qualquer excesso de umidade. Por fim, leve o recipiente para a geladeira.