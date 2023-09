Estado gravíssimo: Kayky Brito sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano

O ator Kayky Brito, atropelado na madrugada deste sábado (2), no Rio de Janeiro, sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano. As informações são do G1.



Ele está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Miguel Couto, no Leblon, e, segundo a secretaria municipal de Saúde, o seu estado de saúde é gravíssimo.