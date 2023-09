Ator Kayky Britto é atropelado e está em estado grave

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado (2) e está em estado considerado gravíssimo. O incidente aconteceu na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Kayky foi socorrido para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade. Inicialmente, a secretaria municipal de Saúde divulgou que o estado era grave. Momentos depois, a situação passou para um estado considerado gravíssimo.

O ator foi atropelado enquanto atravessava a rua. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e estava com dificuldade de respirar, com baixa saturação. O motorista permaneceu no local e fez teste de alcoolemia, que deu negativo.

Kayky Britto estreou como ator em 2000, com o personagem Fabrício, na novela infantil Chiquititas, exibida pelo SBT. Em 2002, ele foi para a Globo. Pela emissora, fez novelas como O Beijo do Vampiro, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea e Passione. Ele, que é irmão da também atriz Sthefany Brito, também tem carreira no cinema nacional e internacional.