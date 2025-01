VAQUINHA ONLINE

Estudante de Medicina vende brigadeiros para quitar dívida de R$ 81 mil e divide a internet

Após pandemia e crise financeira familiar, Thaís Ferreira luta para concluir curso e enfrenta críticas nas redes sociais

Thaís Ferreira, de 33 anos, estudante de Medicina e ex-nutricionista, viralizou ao compartilhar nas redes sociais a luta para pagar uma dívida de R$ 81 mil com a faculdade. Após dificuldades financeiras agravadas pela pandemia, ela iniciou a venda de brigadeiros para arrecadar o valor e evitar trancar o curso no último ano. >

“A gente sabia que seria difícil, mas não imaginava a pandemia e o perrengue que veio com ela”, desabafou Thaís, em entrevista ao Terra. Ela já faturou cerca de R$ 25 mil com a venda de brigadeiros e arrecadou R$ 54 mil contando com doações e uma vaquinha online.>