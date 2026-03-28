Ex-A Fazenda, influenciadora brasileira para carro de Taylor Swift e é retirada por seguranças

Liziane, que participou do reality A Fazenda 13, se colocou na frente do veículo segurando uma camisa do Brasil

  • Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 28 de março de 2026 às 15:36

Taylor Swift em imagem de divulgação do "The Life of a Showgirl" Crédito: Divulgação

A equipe de segurança da cantora Taylor Swift precisou agir na madrugada desta sexta-feira (27) após a influenciadora brasileira Liziane Gutierrez parar o carro da artista na saída de uma casa noturna em West Hollywood.

Segundo o site Daily Mail, Liziane, que participou do reality A Fazenda 13, se colocou na frente do veículo e afirmou que queria entregar uma camisa do Brasil à cantora. Após alguns minutos, ela foi retirada do local pelos seguranças.

Horas depois, a influenciadora explicou nas redes sociais que a ação fazia parte de uma proposta ligada a um programa de televisão brasileiro. De acordo com ela, a intenção era presentear Taylor Swift com uma camisa da seleção brasileira.

