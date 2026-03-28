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BBB 26: Ana Paula chora e se recusa a participar de ação de patrocinador do reality

Cansada, jornalista passou quase 24 horas no Castigo do Monstro ao lado de Milena.

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de março de 2026 às 17:05

Ana Paula Renault é a líder da semana do BBB 26
Ana Paula Renault é a líder da semana do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

Ana Paula se recusou a realizar uma ação de patrocinador do BBB 26 neste sábado (28), após relatar fortes dores na coluna e privação de sono. O episódio aconteceu logo depois de a jornalista passar quase 24 horas no Castigo do Monstro ao lado de Milena.

Durante a madrugada, as sisters fizeram diversas reclamações sobre a dinâmica, que exigia revezamento contínuo ao longo de 24 horas. Na atividade, elas precisavam segurar um botão em um totem, enquanto dois refletores amarelos permaneciam direcionados para elas.

“Eu não dou conta de experimentar roupa. Não tem a menor condição, gente. Pode perguntar pro meu médico, liga pra ele. Não tem como. A gente não dormiu. Milena tem metade da minha idade e tá com o pé todo inchado. Imagina eu? Não tem como, não tem, não tem como. Passa pra outro dia, não sei”, disparou.

Nas redes sociais, a atitude da participante gerou grande repercussão e dividiu opiniões. Parte do público saiu em defesa da sister e criticou a produção do programa, apontando excesso na dinâmica.

“Fiquei com vontade de chorar junto com ela, isso não e entretenimento, tudo tem limite”, disse um internauta. “Revoltante o que a globo esta fazendo com elas. Asqueroso demais”, reagiu mais um.

Leia mais no Alô Alô Bahia

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