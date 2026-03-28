SÃO PAULO

Influenciadora Amalia Thereza, a 'Vó da Pomba', morre aos 96 anos

A idosa tinha mais de 1,1 milhão de seguidores, a quem chamava de “netinhos”

Wladmir Pinheiro

Publicado em 28 de março de 2026 às 17:30

Influenciadora Amalia Thereza, a 'Vó da Pomba', morre aos 96 anos Crédito: Reprodução

Famosa nas redes sociais, Amália Theresa da Silva, conhecida como Vó da Pomba, morreu neste sábado (28), em Campinas. Ela tinha 96 anos e vivia com Alzheimer há mais de dez anos.

A idosa tinha mais de 1,1 milhão de seguidores, a quem chamava de “netinhos”. A morte foi confirmada em seu perfil oficial, que trazia a descrição: "Alzheimer com amor, bom humor e chinelada!"

A família lamentou a perda em uma publicação nas redes sociais. "Com os corações dilacerados, comunicamos o falecimento da nossa vó Amalia. A dor que sentimos hoje é profunda demais para caber em palavras, mas serão eternos o amor, a gratidão e a saudade que ela deixa em nossas vidas, seu carinho, sua luz e tudo o que ela foi continuarão vivos para sempre em nós", diz o texto.