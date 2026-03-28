NOVELA DAS 6

Mundica chantageia Mirinho após roubo da maleta em 'A Nobreza do Amor' deste sábado (28)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de março de 2026 às 16:00

Mundica chantageia Mirinho após roubo da maleta Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo deste sábado (28), em A Nobreza do Amor, Mundica, que não é boba nem nada, resolve usar o que sabe a seu favor. Ao encontrar a maleta de dinheiro que o mauricinho escondeu, ela não pensa duas vezes e coloca Mirinho contra a parede: para não abrir o bico, ela exige que ele a leve como seu par no tão falado baile do Grêmio. Caetana quase cai para trás ao saber da audácia da moça.

Tonho finalmente junta as peças do quebra-cabeça e descobre que foi o próprio Mirinho quem sumiu com o dinheiro dos funcionários. Sem titubear, ele vai direto a Casemiro e bota a boca no trombone, denunciando a armação do rapaz. Arrependida de ter se omitido no começo, Mundica também abaixa a guarda e pede perdão a Casemiro.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Encurralado mas sem perder a pose, Mirinho resolve atacar o ponto fraco de Tonho, ele provoca o rival e jura de pés juntos que vai conquistar o coração de Lúcia/Alika. Para piorar, o playboy dá um cano em Mundica e desiste de levá-la à festa.

Enquanto isso, a madame Virgínia está espumando de raiva. Ela descobre que Lúcia/Alika botou as mãos na costura do seu vestido de festa junto com Teresa e o ciúme fala mais alto. Não satisfeita com o climão, a dondoca vai além e exige que Dôra dê um jeito de expulsar Lúcia e toda a sua família do Grêmio.

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