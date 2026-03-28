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Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

Artista explicou que a decisão foi tomada após avaliar sua agenda até o próximo ano

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de março de 2026 às 18:16

Juliana Paes retornou ao posto de rainha de bateria
Juliana Paes retornou ao posto de rainha de bateria Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Juliana Paes anunciou, por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, que deixará o posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro.

Na publicação, a artista explicou que a decisão foi tomada após avaliar sua agenda até o próximo ano. Com uma rotina intensa de gravações e compromissos profissionais, Juliana afirmou que não conseguiria se dedicar ao posto com a disponibilidade que considera necessária.

“Ano que vem eu sigo junto com a Viradouro, mas de um jeito diferente. Não mais ocupando o posto de rainha de bateria. Quem me vê ali sabe o quanto eu amo estar ali, o quanto eu me entrego, o quanto eu adoro aquela bateria, aquelas pessoas, escola, a cidade, a festa. E é por respeitar tanto esse lugar, esse lugar de rainha do Carnaval, e de pessoas que se dão tanto o ano inteiro que eu não posso seguir, porque não seria com a mesma disponibilidade, com a disponibilidade que eu julgo justa, porque esse ano vai ser um ano de muitos compromissos, de muitas filmagens”, declarou.

Apesar da saída do cargo, Juliana garantiu que seguirá ligada à escola e já confirmou presença no desfile de 2027, ainda que em outra função.

“Temos surpresas maravilhosas pra vocês, seguimos juntos. E sim, teremos uma nova rainha. E a Viradouro vai contar essa história aos pouquinhos e eu estou aqui pra ajudar. Então, nos aguardem”, completou.

A passagem da atriz pela Viradouro em 2026 marcou seu retorno ao posto após 17 anos e terminou em grande estilo: a escola conquistou o título do Grupo Especial do Rio de Janeiro com um desfile em homenagem ao mestre de bateria Ciça, figura histórica da agremiação e peça central na construção da vitória.

O enredo celebrou a trajetória e a importância de Ciça para o Carnaval carioca, com destaque para a força e a identidade da bateria Furacão Vermelho e Branco, um dos pontos altos do desfile campeão.

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