Ex-BBB se interessou por atriz sem saber que era famosa: 'Não sabia quem era a Letícia Spiller'

Os dois namoraram por quatro meses, mas relação não avançou

"Eu vou ser muito sincero agora, chegamos no Camarote Mar e aí trocamos olhares, eu e a Letícia. Só que eu não sabia quem era a Letícia Spiller. Eu sou muito alienado à cultura artística brasileira. Eu já tinha achado ela maravilhosa, tanto que eu tinha trocado olhares com ela. Pedi o isqueiro, começamos a conversar e tal. E aí teve uma hora que o empresário que estava com ela lá, veio pedir o contato e aí, na noite seguinte, a gente saiu junto", contou em entrevista ao programa 'Mussi de Climão', apresentado pelo também ex-BBB Rodrigo Mussi.>