JÁ SEGUE?

Quem é Bruno Dantas, influenciador que mostrou prédio de Ivete Sangalo por dentro

Com quase 100 mil seguidores, soteropolitano dá dicas de viagens, restaurantes, itens para casa e muito mais

Fernanda Varela

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 14:06

Bruno Dantas Crédito: Reprodução

O influenciador Bruno Dantas, de 35 anos, viu um dos seus vídeos viralizar nas redes sociais e estampar os noticiários do mundo dos famosos de todo o país nos últimos dias. Ele dividiu com seus seguidores a experiência de conhecer o prédio da cantora Ivete Sangalo por dentro, já que tem uma amiga que também mora na Morada dos Cardeais, no Corredor da Vitória.>

Mas afinal, quem é Bruno Dantas? Natural de Salvador, o influenciador tem quase 100 mil seguidores no Instagram e ficou famoso nas redes sociais ao dividir dicas do dia. Uma das principais características de BD, como é chamado, é que ele tem uma boa dica para absolutamente tudo. Sem exagero. Está na dúvida de onde comer ou se hospedar em Salvador, São Paulo, Curitiba, na Suíça ou na África do Sul? Ele vai saber te dizer exatamente onde ir. Não sabe escolher um bom fogão, o melhor colchão, a sobremesa ideal ou um vinho de excelência em promoção? Tudo bem, ele ajuda.>

A ideia de compartilhar as dicas surgiu de forma natural, em 2016.>

"Foi natural. Minha avó materna e mãe sempre foram e são essas pessoas, eu só mantive a tradição. Fazer isso na internet foi total casualidade, quando uma blogueira em 2016 repostou uma receita minha e acordei com 1.000 solicitações para seguir, aí resolvi abrir o Instagram" Bruno Dantas Influenciador digital

BD, que divide sua atividade de influencer com um trabalho CLT no marketing de uma grande indústria farmacêutica, também compartilha dicas de filmes, hotéis, receitas, decoração, destinos para visitar, academias pelo Brasil e até como presentear "quem já tem tudo". Dois dos seus principais bordões são: "acompanhe a novelinha" e "confie nas dicas do canal". >

Além disso, divide sua rotina de atividade física, de trabalho fora da internet e dá dicas de produtos dermatológicos que usa na sua rotina de autocuidado, mas sempre lembrando que cada pessoa deve consultar um médico para saber o que deve usar. >

O baiano, que se mudou em 2023 para São Paulo, também passou a dar dicas do que fazer na capital paulista, como, por exemplo, o que fazer por lá quando você vai fazer um bate-volta. Passeando pelo perfil, você descobre ainda quais as melhores pizzas de lá, onde almoçar quando já passou das 15h e onde ficam os cafés da manhã mais badalados. São muitos conteúdos e, por isso, é necessário procura os vídeos "com vontade de achar", como ele brinca com seus seguidores.>

Com cada vez mais visibilidade, BD passou a chamar atenção de marcas famosas, como Amazon, Mercado Livre e McDonald's. Ele fechou contrato com grandes marcas e sempre faz questão de levar o nome da Bahia por onde vai.>

Apesar de dividir tantas dicas, Bruno é bastante reservado com sua vida pessoal e evita assuntos que dizem respeito a sua intimidade ou dos seus amigos e familiares. "Apesar de postar bastante, eu sou uma pessoa bem reservada. São tantos anos com exposição na internet que aprendi a medida de postar e me resguardar", explica.>

Dicas de mãe>

Mesmo sendo bastante reservado com seus familiares, Bruno também dá dicas para o universo feminino. A maioria delas são herança de sua mãe. Uma das mais famosas é o uso de giz nas bijuterias, para que não estraguem. "Ele ajuda a absorver a umidade e evita que elas escureçam ou percam o brilho", explica.>