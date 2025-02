FAMOSOS

80kg a menos, pedido de namoro e post de Michele Bolsonaro: Jojo Todynho faz 28 anos

Veja como a cantora iniciou as celebrações nesta terça

No Instagram, Jojo iniciou o mistério ao postar uma selfie com o buquê. Em seguida, ela revelou um café da manhã especial e uma cesta personalizada com os nomes dela e de Thiago, junto com um balão escrito "quer namorar comigo?".>