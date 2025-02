ANIVERSÁRIO

Bolo brilhante e fantasias: veja detalhes do aniversário de 7 anos das gêmeas de Ivete Sangalo

Meninas curtiram um café da manhã temático na casa da família, em Salvador

Você piscou e Marina e Helena já fizeram 7 anos. As gêmeas fizeram aniversário nesta segunda (10) e receberam um cafezão da manhã especial, com direito a decoração personalizada do personagem Stitch e outros itens da Disney.>

Um dos itens que mais chamaram a atenção na festa foi o bolo azul cheio de glitter com o tema do alienígena mais amado do mundo. Na mesa, a decoração também serviu panquecas e chocolates temáticos com a carinha do Mickey e outros personagens da Disney, donuts e docinhos enfeitados, croissants, uma tábua de queijos com frutas e oleaginosas, frutas e iogurte natural.>