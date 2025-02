126 CM

Influenciadora diz que foi agredida por ter bumbum avantajado: 'Me chamaram de aberração'

Caso ocorreu neste final de semana no Rio de Janeiro

Vanessa Ataides, influenciadora conhecida por ter o maior bumbum do Brasil, foi vítima de uma agressão física no último fim de semana, no Rio de Janeiro. A DJ com 126 cm de quadril revelou, através do seu Instagram nesta terça-feira (11), que arremessaram latas de cerveja nela por conta do tamanho dos seus glúteos. >

"Eu voltava de um compromisso, quando passei pelo Centro. Um carro, com dois casais, parou no sinal. Eles pareciam que iam ou voltavam de um bloco. Do nada, um rapaz começou a mexer comigo. Uma mulher que estava no veículo me chamou de aberração e tacou uma lata de cerveja aberta, me molhou e machucou. Xinguei de volta e ainda tentei ir atrás do carro, mas não consegui", desabafou. >