Família enterra idosa com litrão de cerveja e molha boca de falecida com a bebida

Dona Aida, de 80 anos, era festeira e pagou cerveja do próprio velório

Dona Aida morreu no início de novembro. No velório, realizado no Cemitério de Inhaúma, os familiares fizeram questão de enterrar ela com um litrão de cerveja e, antes, ainda molharam a boca da idosa com a bebida bancada por ela, deixando o clima mais leve. Segundo a sobrinha da idosa, a celebração parecia um grande encontro numa mesa de bar, com mesas, cadeiras, garrafas de cerveja e um jogo do Flamengo passando na televisão.