VERÃO EM CASAL

Fátima Bernardes esbanja romantismo em novas fotos com Túlio Gadelha na Bahia

Nesta terça-feira (7), a jornalista compartilhou imagens dos primeiros dias do ano curtindo o verão com o amado em Trancoso, no sul do estado

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 18:35

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Fátima Bernardes tem vivido em clima de lua de mel com Túlio Gadelha durante suas férias na Bahia. Nesta terça-feira (7), a jornalista celebrou ter iniciado o ano curtindo o verão relaxando com o amado direto de Trancoso, no sul do estado.

Através dos stories do Instagram, a mãe dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius entrou em uma trend especial para mostrar como foi a sua primeira semana de janeiro.

1ª semana de janeiro de Fátima Bernardes Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Em uma das imagens, ela surge sentada em um restaurante com o amado, já em outra curtindo o solzão de Trancoso, renovando o bronzeado.

Ainda nesta semana, Fátima também compartilhou outros registros mostrando detalhes de suas férias em Trancoso e revelou ter passado por uma sessão de massagem relaxante na praia. “Praia, sol e as mãos de Joselita. Combinação perfeita”, disse a apresentadora do programa “Assim Como a Gente”, do GNT.