RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Fernanda Torres e Maria da Penha estão entre as 50 mulheres mais influentes do mundo, segundo Forbes

Brasileiras aparecem na lista 50 Over 50 Global

A revista americana Forbes divulgou a primeira lista 50 Over 50 Global, uma seleção de mulheres com mais de 50 anos com destaque mundial por suas carreiras de impacto. Com representantes de 32 países, apenas três nomes de brasileiras aparecem na listagem: Maria da Penha, Ana Cabral e, a indicada ao Oscar, Fernanda Torres. >