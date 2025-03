DIVA ACESSÍVEL

Fernanda Torres marca presença em universidade do RJ e é tietada por estudantes

Atriz chegou na UERJ na manhã desta sexta (14) para prestigiar defesa de mestrado do filho

Anna Luiza Santos

Publicado em 14 de março de 2025 às 21:38

Fernanda e estudantes Crédito: Reprodução

Na manhã desta sexta-feira (14), os estudantes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) foram surpreendidos pela presença de Fernanda Torres no campus Maracanã. A atriz chegou no local para acompanhar a defesa de mestrado do filho mais velho, Joaquim, de 25 anos. Os alunos não perderam tempo e aproveitaram a oportunidade para tietar a artista indicada ao Oscar de Melhor Atriz. >

Nas redes sociais, os estudantes compartilharam fotos e vídeos em Fernanda interagindo com os universitários. Simpática, a atriz acenou para quem a reconheceu, posou para fotos e até bateu papo. "Cheguei para assistir aula e simplesmente dou de cara com Fernanda Torres", escreveu um internauta no X, antigo Twitter.>

mais um dia normal na uerj simplesmente Fernanda tores pic.twitter.com/3FsTiWwFjS — a maria eduarda aquela filha da puta ? (@abcdudaj) March 14, 2025

Fernanda fez sua primeira aparição no Brasil após a premiação internacional na última quarta-feira (12). A atriz está em um sítio no interior do Rio de Janeiro descansando após a intensa agenda de divulgação de Ainda Estou Aqui. Em seguida, ela participou da pré-estreia do filme "Vitória", protagonizado por sua mãe, Fernanda Montenegro, e dirigido por Andrucha Waddington, marido da atriz. >