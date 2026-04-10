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Filha de Isabela Garcia aparece em clique raro com a mãe aos 33 anos

Atriz dividiu registro especial com a filha em sua rede social

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:20

Isabela Garcia e Gabrielle Garcia em ensaio especial
Isabela Garcia e Gabrielle Garcia em ensaio especial Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Isabela Garcia compartilhou um clique raro com a sua filha, Gabriella Garcia, de 33 anos, nas redes sociais. Com mais de um milhão de seguidores, mas discreta na vida pessoal, a artista abriu uma exceção para dividir um registro especial com a herdeira.

A foto compartilhada pela atriz mostra mãe e filha em um ambiente cercado por peças de decoração clássicas. As duas usam um look elegante e minimalista, composto por um vestido longo branco com um xale sobreposto nos ombros.

Isabela Garcia

Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram
Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram
Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram
Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram
Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram
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Atriz Isabela Garcia por Reprodução | Instagram

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Já Gabriella trouxe modernidade à produção com um vestido fluido em tom de amarelo claro. Gabriella é artista autodidata, cuja prática transita entre escultura, pintura e instalações.

“Minha filha Gabriella?que faz os ensaios mais lindos do mundo, me convidou pra eternizarmos um momento especial de nós duas”, escreveu a atriz na legenda da foto.

Várias pessoas elogiaram as duas. “Amei”, escreveu o ator André Carvalhal. “Lindas ❤️❤️”, comentou o autor Leo Jaime. “Musas. Sou fã ❤️”, enviou o ator Pedro Fasanaro.

Além de Gabriella Garcia, a atriz Isabela Garcia também é mãe de João Pedro Bonfá, de 37 anos, e dos gêmeos Bernardo e Francisco Thiré, de 20.

Tags:

Isabela Garcia

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