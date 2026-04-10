Filha de Isabela Garcia aparece em clique raro com a mãe aos 33 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:20
A atriz Isabela Garcia compartilhou um clique raro com a sua filha, Gabriella Garcia, de 33 anos, nas redes sociais. Com mais de um milhão de seguidores, mas discreta na vida pessoal, a artista abriu uma exceção para dividir um registro especial com a herdeira.
A foto compartilhada pela atriz mostra mãe e filha em um ambiente cercado por peças de decoração clássicas. As duas usam um look elegante e minimalista, composto por um vestido longo branco com um xale sobreposto nos ombros.
Isabela Garcia
Já Gabriella trouxe modernidade à produção com um vestido fluido em tom de amarelo claro. Gabriella é artista autodidata, cuja prática transita entre escultura, pintura e instalações.
“Minha filha Gabriella?que faz os ensaios mais lindos do mundo, me convidou pra eternizarmos um momento especial de nós duas”, escreveu a atriz na legenda da foto.
Várias pessoas elogiaram as duas. “Amei”, escreveu o ator André Carvalhal. “Lindas ❤️❤️”, comentou o autor Leo Jaime. “Musas. Sou fã ❤️”, enviou o ator Pedro Fasanaro.
Além de Gabriella Garcia, a atriz Isabela Garcia também é mãe de João Pedro Bonfá, de 37 anos, e dos gêmeos Bernardo e Francisco Thiré, de 20.