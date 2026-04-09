Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Karoline Lima revela diagnóstico de filha com Éder Militão: ‘As perninhas são moles’

Influenciadora teve mesma condição da filha na infância

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:42

Karoline Lima revelou diagnóstico nas redes sociais
Karoline Lima revelou diagnóstico nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Karoline Lima, de 28 anos, recebeu o diagnóstico de que ela e a filha, Cecília, de três anos, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, de 28 anos, têm hipermobilidade articular, condição em que as articulações têm amplitude de movimento maior do que o normal, permitindo que se estende ou girem além do comum.

Karoline Lima revelou o diagnóstico na manhã desta quinta-feira (9), após visita de ortopedista. “As perninhas são moles demais e aí por isso fica tortinha, rotaciona”, explicou Karoline sobe a condição da filha.

Karoline Lima e a filha Cecília

Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
1 de 6
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Karoline Lima surge com olhos inchados e preocupa fãs: ‘Chorei muito’

Karoline Lima surge com olhos inchados e preocupa fãs: ‘Chorei muito’

Imagem - Voltaram? Karoline Lima é flagrada em clima de romance com o ex em restaurante; veja

Voltaram? Karoline Lima é flagrada em clima de romance com o ex em restaurante; veja

Imagem - Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro pela segunda vez: 'Não estamos mais juntos'

Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro pela segunda vez: 'Não estamos mais juntos'

O raio-x revelou que o osso do pé de Cecília tem uma rotação de 40 graus, enquanto o normal é até 4 graus. “Existe uma cirurgia, mas o médico não acho que seja o caso já. Se necessário, lá para os dez anos, para arrumar as perninhas”, explicou Karoline."Futuramente pode dar algum problema nos pés ou quadril, por conta da rotação", completou.

“Se ela quiser seguir carreira na ginástica ou no ballet, ela já vai ser privilegiada por conta da hipermobilidade. Ela já tem um talento nato, a mobilidade dela ", incentivou a influenciadora. O ortopedista recomendou que Cecília pratique esportes que trabalhem a força.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira se declarou para Karoline Lima em festa e deu beijão na ex por Reprodução
Karoline Lima e Leo Pereira por Reprodução | Instagram
Léo Pereira e Karoline por Reprodução
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e filhos por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo por Reprodução/Instagram
1 de 19
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram

O tratamento indicado pelos médicos é o uso de palmilha. A influenciadora ainda revelou que enfrentou o mesmo problema na infância. “Na minha época, quando eu era criança, que minha perna era tortinha também, eu usei botinha, tudo o que se pode imaginar. Só que não ajudou muito não”, confessou.

Tags:

Éder Militão Karoline Lima

Mais recentes

Imagem - Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)
Imagem - Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto

Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto
Imagem - 3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida

3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida