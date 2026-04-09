SAÚDE

Karoline Lima revela diagnóstico de filha com Éder Militão: ‘As perninhas são moles’

Influenciadora teve mesma condição da filha na infância

Felipe Sena

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:42

Karoline Lima revelou diagnóstico nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Karoline Lima, de 28 anos, recebeu o diagnóstico de que ela e a filha, Cecília, de três anos, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, de 28 anos, têm hipermobilidade articular, condição em que as articulações têm amplitude de movimento maior do que o normal, permitindo que se estende ou girem além do comum.

Karoline Lima revelou o diagnóstico na manhã desta quinta-feira (9), após visita de ortopedista. “As perninhas são moles demais e aí por isso fica tortinha, rotaciona”, explicou Karoline sobe a condição da filha.

Karoline Lima e a filha Cecília 1 de 6

O raio-x revelou que o osso do pé de Cecília tem uma rotação de 40 graus, enquanto o normal é até 4 graus. “Existe uma cirurgia, mas o médico não acho que seja o caso já. Se necessário, lá para os dez anos, para arrumar as perninhas”, explicou Karoline."Futuramente pode dar algum problema nos pés ou quadril, por conta da rotação", completou.

“Se ela quiser seguir carreira na ginástica ou no ballet, ela já vai ser privilegiada por conta da hipermobilidade. Ela já tem um talento nato, a mobilidade dela ", incentivou a influenciadora. O ortopedista recomendou que Cecília pratique esportes que trabalhem a força.

Karoline Lima e Léo Pereira 1 de 19