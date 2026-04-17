SUPERAÇÃO

Filha de Leonardo surpreende com antes e depois após perder 30kg e afinar cintura; veja foto

Jéssica Beatriz Costa mostra como processo de emagrecimento não é linear

Felipe Sena

Publicado em 17 de abril de 2026 às 18:49

Influenciadora compartilha desafios de emagrecimento nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Jéssica Beatriz Costa, de 32 anos, surpreendeu os seguidores ao exibir o antes e depois de seu processo de emagrecimento nas redes sociais nesta quinta-feira (16). Nos Stories do Instagram, que exibe uma foto de sua transformação, a influenciadora abriu uma caixa de perguntas para tirar dúvidas dos seguidores, e marcou o perfil de sua marca, Magrisim. A marca vende produtos naturais que ajudam no processo de emagrecimento. “Perca 8 kg em 60 dias”, diz a biografia do perfil no Instagram.

Na foto publicada por Jéssica é possível ver o resultado visível na região abdominal. Em 2020, a influenciadora chegou a pesar cerca de 92 kg. Desde então, ela teve oscilações, perdendo 30 kg e ganhando 10 kg em períodos de viagens.

Jéssica Beatriz Costa 1 de 9

Um dos desafios da nova fase da influenciadora foi a manutenção do peso. Por isso, diferente de antes, hoje tem o acompanhamento de especialistas. Após a evolução, a influenciadora comemorou o fato de suas roupas antigas estarem mais largas Jéssica revelou que agora consegue vestir manequim 26 e shorts no tamanho “P”.

Antes e depois de Jéssica Beatriz Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Para alcançar seus objetivos, Jéssica precisou abandonar o comportamento extremo. Jéssica chegou a admitir que antes alternativa entre não comer nada e comer em excesso. Além disso, o consumo de bebidas em viagens dificultava a manutenção do peso.