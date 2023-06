Filho e esposa de Arlindo Cruz brigam na Justiça por contas do cantor, diz colunista

. Crédito: .

Sofrendo as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o cantor Arlindo Cruz não está em condições de administrar suas contas bancárias e patrimônio. Essa tutela financeira está sob o comando da esposa do artista, Babi Cruz. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a situação está irritando Kauan Felipe, filho do sambista.



Kauan alega nunca ter sido procurado para manifestar sua concordância com a nomeação de Babi para a curatela do sambista. O herdeiro diz que não fez qualquer objeção ao processo de interdição do pai.

A situação teria mudado, segundo a colunista, quando Babi entrou com pedido para movimentar as contas jurídicas de uma empresa em nome de Arlindo Cruz. Diante disso, o Ministério Público pediu que os filhos do cantor se manifestassem a concordância ou não. No entanto, Kauan, que é um filho fora do casamento, não teria sido convocado. Ele descobriu que foi ocultado do processo.

Revoltado, ele manifestou sua discordância na manutenção da curadora nos direitos de gerir os bens do sambista. Pediu também a suspensão do alvará concedido, que permite que a conta jurídica do artista seja movimentada pela esposa.

Rebatida Babi rebateu a situação. Em 29 de maio, ela fez questão de afirmar que Kauan Felipe nunca foi ocultado ou impedido de participar do processo. Ela também afirmou que o herdeiro não teria qualquer prova de que ela estaria prejudicando a curatela de alguma forma.