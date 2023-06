Fiuk choca fãs ao revelar salário em Malhação: 'Era punk'

O primeiro papel televisivo da carreira de Fiuk foi na edição de 2009 na novela Malhação. O filho de Fábio Jr. interpretou o protagonista da ediçao. Mesmo assim, seu salário na época era considerado baixo: R$ 1.500 por mês.



O valor foi revelado pelo próprio ator durante live no Instagram. Os fãs se assustaram com o valor que ele ganhava, mas naquela época o salário mínimo no Brasil era de R$ 464,72, ou seja, Fiuk ganhava pouco mais de três salários mínimos. Desde o dia 1º de maio de 2023, o salário mínimo foi para R$ 1.320.