Frejat recebe o pai de 102 anos em show e emociona; saiba detalhes

Artista realiza o show ‘Frejat em Blues’, com a presença de vários artistas

Felipe Sena

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:49

Roberto Frejat, o pai, José Frejat, e o filho, Rafael Frejat Crédito: Reprodução | NewMag

O cantor Roberto Frejat está realizando o show “Frejat em Blues”, no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, e a segunda noite foi ainda mais especial. Além da plateia lotada, destacava-se a presença de um senhor de 102 anos. Tratava-se do ex-político brasileiro José Frejat, pai do cantor que acompanhou de perto a apresentação nesta quarta-feira (21).

Com simpatia e bom humor, José Frejat fez questão de encontrar o filho e o neto, o guitarrista Rafael Frejat, codiretor musical do show e integrante da banda, no camarim após a apresentação, em um encontro emocionante.

Também estiveram presentes a atriz Christiane Torloni, a cantora Fernanda Abreu e os cantores Evandro Mesquita e Tico Santa Cruz, além da apresentadora Babi Xavier. Outros artistas, amigos e parceiros de estrada estiveram na plateia, convidados pelo empresários e promotes Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho.