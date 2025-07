ALIMENTAÇÃO

Gelo no hambúrguer? Truque inusitado de chef viraliza e promete carne mais suculenta

Técnica simples com cubo de gelo ou manteiga na grelha ganha força na internet e vira aliada de quem curte preparar hambúrguer em casa

Com a chegada dos dias mais quentes, muita gente já começa a se animar para reunir os amigos e acender a churrasqueira. E entre os queridinhos do churrasco está ele: o hambúrguer artesanal, que pode ser feito tanto na grelha quanto na frigideira.>

A técnica ganhou força nas redes sociais por ser prática e fazer diferença no resultado final: trata-se de colocar um cubo de gelo sobre o hambúrguer na hora do preparo. O método ajuda a conservar a umidade da carne, evitando que ela resseque durante o tempo na grelha ou na chapa.>

Dica de chef que conquistou a internet

A sugestão viral partiu de Graham Elliot, chef conhecido por sua participação em programas culinários nos Estados Unidos. Segundo ele, o cubo de gelo em cima do hambúrguer mantém a carne suculenta ao derreter lentamente, sem alterar o sabor final.>

"Coloque um cubo de gelo por cima do hambúrguer. Ele ajuda a conservar a suculência e impede que a carne fique seca", explicou o chef em entrevista à Fox News.>

O truque é simples e pode ser feito com hambúrgueres caseiros ou até os industrializados, na hora de assar ou fritar. Outra sugestão é substituir o gelo por um pedacinho de manteiga, que, além de manter a umidade, adiciona uma camada extra de sabor.>

Embora pareça uma dica básica, o uso do gelo ou da manteiga na hora de preparar hambúrgueres tem conquistado até os cozinheiros mais céticos. O motivo é simples: o resultado é uma carne mais suculenta, macia e com menos chance de errar no ponto. >