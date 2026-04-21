Gilberto Gil emociona com homenagem a Preta Gil 9 meses após morte da cantora

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de abril de 2026 às 14:43
Gilberto Gil emocionou seguidores ao prestar uma homenagem à filha, Preta Gil, nesta segunda-feira (20), data que marca nove meses de sua morte. O cantor compartilhou uma foto ao lado da artista e resumiu o sentimento em poucas palavras: “9 meses”, acompanhado de um coração azul.
A publicação rapidamente mobilizou fãs e amigos, que deixaram mensagens de carinho e lembranças da cantora nos comentários. A data chamou atenção pelo simbolismo, já que corresponde ao tempo de uma gestação, associação feita por alguns seguidores.
Homenagem de Gilberto Gil para Preta Gil
Preta Gil morreu em julho de 2025, aos 50 anos, após enfrentar um câncer no intestino. A artista estava nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento, quando o quadro se agravou.
A homenagem reforça a saudade deixada pela cantora, que construiu uma trajetória marcada pela presença forte na música e pela conexão com o público.