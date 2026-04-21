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Gilberto Gil emociona com homenagem a Preta Gil 9 meses após morte da cantora

Cantor publicou foto ao lado da filha

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 14:43

Gilberto Gil e Preta Gil Crédito: Reprodução

Gilberto Gil emocionou seguidores ao prestar uma homenagem à filha, Preta Gil, nesta segunda-feira (20), data que marca nove meses de sua morte. O cantor compartilhou uma foto ao lado da artista e resumiu o sentimento em poucas palavras: “9 meses”, acompanhado de um coração azul.

A publicação rapidamente mobilizou fãs e amigos, que deixaram mensagens de carinho e lembranças da cantora nos comentários. A data chamou atenção pelo simbolismo, já que corresponde ao tempo de uma gestação, associação feita por alguns seguidores.

Homenagem de Gilberto Gil para Preta Gil 1 de 20

Preta Gil morreu em julho de 2025, aos 50 anos, após enfrentar um câncer no intestino. A artista estava nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento, quando o quadro se agravou.