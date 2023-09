Grávida de Neymar, Bruna Biancardi posta frase enigmática nas redes sociais

Grávida de Neymar e morando com o atleta na Arábia Saudita, Bruna Biancardi publicou um texto enigmático em suas redes sociais neste sábado (16). A influenciadora digital publicou uma foto com a frase "Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém".



Internautas ficaram com uma pulga atrás da orelha e questionaram se a frase teria sido uma indireta para Neymar, que já se envolveu em polêmicas no relacionamento, ao trair a moça e assumir publicamente o erro.