ASTROLOGIA

Hoje (23 de maio) será impossível ignorar sentimentos, sinais e situações que já vinham pedindo mudanças há algum tempo

O sábado chega com uma energia intensa para conversas sinceras, decisões emocionais e movimentos que podem redefinir relações e prioridades

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 23 de maio, favorece reencontros, reflexões e escolhas mais conscientes. Muitas pessoas podem sentir necessidade de se afastar do que desgasta emocionalmente e buscar ambientes mais leves. Ao mesmo tempo, será um momento importante para organizar pensamentos, desacelerar e entender melhor o que realmente faz sentido daqui para frente.

Áries: Hoje será importante controlar a impulsividade antes de tomar decisões importantes. O dia favorece momentos em família e conversas sinceras no amor. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.

Touro: O sábado favorece conforto, estabilidade emocional e autocuidado. Você pode sentir vontade de desacelerar e priorizar sua paz. Dica cósmica: Descansar também é produtividade.

Gêmeos: Hoje sua comunicação estará forte, mas será preciso evitar excesso de sinceridade em momentos delicados. Novidades podem surgir inesperadamente. Dica cósmica: Escute mais antes de responder.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: O dia favorece conexões emocionais profundas e decisões importantes ligadas à família. Evite absorver problemas dos outros. Dica cósmica: Sua energia precisa de proteção.

Leão: Hoje será importante equilibrar vida social e necessidade de descanso. O amor pode trazer surpresas positivas se houver mais abertura emocional. Dica cósmica: Vulnerabilidade também aproxima.

Virgem: O sábado favorece organização emocional e clareza sobre algumas relações. Evite cobranças excessivas consigo mesmo. Dica cósmica: Nem tudo precisa sair perfeito.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Hoje você pode sentir necessidade de resolver algo que vinha sendo adiado. O momento favorece reconciliações e conversas maduras. Dica cósmica: Escolha o que traz leveza.

Escorpião: Emoções intensas podem trazer revelações importantes. Evite agir no calor do momento, principalmente nos relacionamentos. Dica cósmica: O silêncio também responde muita coisa.

Sagitário: Hoje a vontade de sair da rotina estará ainda maior. O dia favorece encontros, viagens curtas e novas ideias. Dica cósmica: Algumas mudanças começam em pequenos passos.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: O sábado favorece estabilidade e reorganização da vida prática. Questões financeiras podem exigir mais atenção. Dica cósmica: Planejamento traz segurança.

Aquário: Hoje novidades e conversas inesperadas podem movimentar seu dia. Aproveite para rever prioridades emocionais. Dica cósmica: Nem toda mudança precisa assustar.