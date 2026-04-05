ASTROLOGIA

Hoje (5 de abril) chega com uma energia de renovação emocional, fechamento de ciclos e abertura para novos começos mais conscientes

Neste domingo de Páscoa, o dia convida à reconexão com o que realmente importa e traz um clima de cura, leveza e recomeço

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

O clima de hoje favorece pausas, reconexões e momentos mais significativos com quem você ama. É um dia que pede menos pressa e mais presença, ideal para refletir sobre o que precisa ser deixado para trás e o que merece seguir com você. Pequenos gestos carregam grandes significados.

Áries: Hoje pede desacelerar e valorizar momentos simples, principalmente ao lado da família. No trabalho, evite levar preocupações para o seu dia de descanso. No amor, carinho e presença falam mais alto do que qualquer discurso. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje, apenas vivido.

Touro: O dia favorece conversas leves e trocas sinceras com quem você gosta. Pode surgir uma sensação boa de pertencimento. No amor, o clima é de proximidade e conforto. Aproveite para relaxar sem culpa. Dica cósmica: Estar presente é o maior presente que você pode oferecer.

Gêmeos: Hoje você tende a refletir mais sobre segurança emocional e estabilidade. Evite gastar energia com o que não depende de você. No amor, gestos simples fortalecem vínculos. Dica cósmica: Valorize o que é constante, não apenas o que é intenso.

Os signos no trabalho 1 de 12

Câncer: Com uma sensibilidade maior, hoje você se conecta profundamente com suas emoções. É um ótimo momento para cuidar de si e das suas relações. No amor, abra o coração sem medo. Dica cósmica: Sentir é sua força, não sua fraqueza.

Leão: Hoje pede mais silêncio e introspecção. Nem tudo precisa ser compartilhado. No amor, respeitar o próprio tempo emocional faz diferença. Aproveite para recarregar sua energia. Dica cósmica: Se afastar um pouco também é uma forma de se proteger.

Virgem: O dia favorece encontros, amizades e momentos leves. Estar com pessoas queridas traz renovação. No amor, conexão verdadeira nasce da simplicidade. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser produtivo para ser valioso.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra: Hoje você pode refletir mais sobre seu caminho e suas escolhas. Aproveite o dia para desacelerar e se reconectar com suas prioridades. No amor, equilíbrio emocional faz toda a diferença. Dica cósmica: Clareza vem quando você se escuta de verdade.

Escorpião: O dia traz uma energia de renovação e novos olhares sobre situações antigas. Pode ser libertador deixar algo para trás. No amor, sinceridade aprofunda laços. Dica cósmica: Nem todo recomeço precisa de anúncio, apenas de decisão.

Sagitário: Hoje pede mais profundidade emocional do que você costuma buscar. É um bom momento para refletir sobre vínculos e sentimentos. No amor, vulnerabilidade aproxima. Dica cósmica: Crescer também passa por sentir.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: As relações ganham destaque hoje. Pode ser um dia importante para fortalecer laços e resolver pendências emocionais. No amor, parceria se constrói no diálogo. Dica cósmica: Ouvir o outro é tão importante quanto se posicionar.

Aquário: Hoje pede mais cuidado com sua energia e seu corpo. Desacelerar é essencial para manter o equilíbrio. No amor, pequenas atitudes fazem grande diferença. Dica cósmica: Rotina também pode ser acolhedora quando feita com intenção.