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Hoje (5 de abril) chega com uma energia de renovação emocional, fechamento de ciclos e abertura para novos começos mais conscientes

Neste domingo de Páscoa, o dia convida à reconexão com o que realmente importa e traz um clima de cura, leveza e recomeço

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de abril de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

O clima de hoje favorece pausas, reconexões e momentos mais significativos com quem você ama. É um dia que pede menos pressa e mais presença, ideal para refletir sobre o que precisa ser deixado para trás e o que merece seguir com você. Pequenos gestos carregam grandes significados.

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Áries: Hoje pede desacelerar e valorizar momentos simples, principalmente ao lado da família. No trabalho, evite levar preocupações para o seu dia de descanso. No amor, carinho e presença falam mais alto do que qualquer discurso. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje, apenas vivido.

Touro: O dia favorece conversas leves e trocas sinceras com quem você gosta. Pode surgir uma sensação boa de pertencimento. No amor, o clima é de proximidade e conforto. Aproveite para relaxar sem culpa. Dica cósmica: Estar presente é o maior presente que você pode oferecer.

Gêmeos: Hoje você tende a refletir mais sobre segurança emocional e estabilidade. Evite gastar energia com o que não depende de você. No amor, gestos simples fortalecem vínculos. Dica cósmica: Valorize o que é constante, não apenas o que é intenso.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
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Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Câncer: Com uma sensibilidade maior, hoje você se conecta profundamente com suas emoções. É um ótimo momento para cuidar de si e das suas relações. No amor, abra o coração sem medo. Dica cósmica: Sentir é sua força, não sua fraqueza.

Leão: Hoje pede mais silêncio e introspecção. Nem tudo precisa ser compartilhado. No amor, respeitar o próprio tempo emocional faz diferença. Aproveite para recarregar sua energia. Dica cósmica: Se afastar um pouco também é uma forma de se proteger.

Virgem: O dia favorece encontros, amizades e momentos leves. Estar com pessoas queridas traz renovação. No amor, conexão verdadeira nasce da simplicidade. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser produtivo para ser valioso.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje você pode refletir mais sobre seu caminho e suas escolhas. Aproveite o dia para desacelerar e se reconectar com suas prioridades. No amor, equilíbrio emocional faz toda a diferença. Dica cósmica: Clareza vem quando você se escuta de verdade.

Escorpião: O dia traz uma energia de renovação e novos olhares sobre situações antigas. Pode ser libertador deixar algo para trás. No amor, sinceridade aprofunda laços. Dica cósmica: Nem todo recomeço precisa de anúncio, apenas de decisão.

Sagitário: Hoje pede mais profundidade emocional do que você costuma buscar. É um bom momento para refletir sobre vínculos e sentimentos. No amor, vulnerabilidade aproxima. Dica cósmica: Crescer também passa por sentir.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: As relações ganham destaque hoje. Pode ser um dia importante para fortalecer laços e resolver pendências emocionais. No amor, parceria se constrói no diálogo. Dica cósmica: Ouvir o outro é tão importante quanto se posicionar.

Aquário: Hoje pede mais cuidado com sua energia e seu corpo. Desacelerar é essencial para manter o equilíbrio. No amor, pequenas atitudes fazem grande diferença. Dica cósmica: Rotina também pode ser acolhedora quando feita com intenção.

Peixes: O dia traz leveza, afeto e uma conexão maior com o prazer de viver o presente. Aproveite para fazer algo que te faça bem de verdade. No amor, espontaneidade aproxima. Dica cósmica: A alegria também é uma forma de cura.

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