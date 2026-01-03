Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influencer venezuelano, que vive no Brasil, é criticado por comemorar prisão de Maduro

Ex-participante do Corrida das Blogueiras, o venezuelano Javier Malpa viralizou ao se posicionar sobre a ação dos EUA na Venezuela

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 16:14

Influencer venezuelano que vive no Brasil choca ao falar sobre Maduro Crédito: Reprodução

O influenciador venezuelano Javier Malpa, que mora há sete anos em Fortaleza, Ceará, chamou atenção nas redes sociais ao comemorar a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após uma ação das forças militares dos Estados Unidos neste sábado (3). Ex-participante do reality show Corrida das Blogueiras, ele afirmou que milhares de compatriotas receberam a notícia com entusiasmo.

'Que notícia boa, gente. Nossa, eu acordei com a melhor notícia que eu poderia ter recebido agora, tipo início de ano, gente. Mas é isso aí. O governo do ditador Nicolás Maduro caiu por terra, gente. Graças a Deus”, declarou. “E é claro que a gente está comemorando, a gente está com uma Venezuela livre', disse.

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro na Venezuela

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela por auto-upload
Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela por Reprodução/Truth Social
Trump afirma que vai administrar a Venezuela até transição para novo governo por auto-upload
Nicolás Maduro e Donald Trump por Marcelo Camargo/Agência Brasil e TheWhiteHouse/Fotos Públicas
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nicolás Maduro por Shutterstock
Pressão da comunidade internacional cresceu para que o ditador Nicolás Maduro admita a derrota eleitoral por Valter Campanato/Agencia Brasil
Nicolás Maduroás Maduro por Shutterstock
Maduro sanciona lei de Essequibo e denuncia presença da CIA na Guiana por Instagram/@NicolasMaduro
1 de 9
Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela por auto-upload

LEIA MAIS

Trump afirma que os EUA vão administrar a Venezuela até transição para novo governo

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

Mais recentes

Imagem - Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair

Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair
Imagem - Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim

Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim
Imagem - Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
01

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar
02

Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Imagem - Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro
03

Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Imagem - Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada
04

Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada