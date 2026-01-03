Influencer venezuelano, que vive no Brasil, é criticado por comemorar prisão de Maduro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 16:14
O influenciador venezuelano Javier Malpa, que mora há sete anos em Fortaleza, Ceará, chamou atenção nas redes sociais ao comemorar a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após uma ação das forças militares dos Estados Unidos neste sábado (3). Ex-participante do reality show Corrida das Blogueiras, ele afirmou que milhares de compatriotas receberam a notícia com entusiasmo.
'Que notícia boa, gente. Nossa, eu acordei com a melhor notícia que eu poderia ter recebido agora, tipo início de ano, gente. Mas é isso aí. O governo do ditador Nicolás Maduro caiu por terra, gente. Graças a Deus”, declarou. “E é claro que a gente está comemorando, a gente está com uma Venezuela livre', disse.
Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro na Venezuela
