Já viu? Conheça a nova placa de transito que rende multa de 800 reais

Entenda a via de carona solidária

Agência Correio

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:00

Crédito: Imagem: reprodução/sudroute

Os automobilistas em circulação devem permanecer extremamente vigilantes devido ao surgimento de um novo e significativo painel de sinalização nas vias francesas. Este novo dispositivo foi concebido com a intenção clara de regulamentar de forma estrita a utilização das vias que são reservadas para o covoiturage, ou carona solidária.

O não cumprimento das condições de uso da faixa reservada resulta em uma multa fixa e pesada no valor de 135 euros. É essencial que se conheça todos os detalhes operacionais da nova sinalização para evitar este custo.

O papel da sinalização no trânsito é multifacetado, sendo um elemento absolutamente essencial para a segurança de todos os usuários. Os painéis têm a responsabilidade crucial de guiar os condutores e de transmitir informações vitais para uma condução que seja segura.

A importância da formação e do conhecimento

A mestria e o domínio completo sobre o significado de todos os painéis de sinalização são algo fundamental para todos os usuários que utilizam as estradas. Este conhecimento técnico obrigatório faz parte integrante e essencial da formação inicial de todos os futuros condutores.

Esta base de conhecimento da sinalização deve ser mantida, estudada e reforçada continuamente ao longo de toda a vida ativa de um automobilista. O novo painel se insere perfeitamente nesta lógica de segurança e de otimização da circulação viária em momentos críticos.

O painel em questão estabelece de forma inequívoca uma via que é expressamente reservada para o uso exclusivo dos veículos ditos compartilhados. Esta iniciativa rodoviária deriva de uma proposta formalizada pela Convenção Cidadã para o Clima no mês de junho de 2020.

Condições de uso da via e não permanência

Um ponto crucial a ser observado e compreendido é que estas vias especiais reservadas para o covoiturage não são estabelecidas de forma permanente em todas as situações. O seu uso e acesso estão condicionados à sua ativação sob circunstâncias específicas na via.

A ativação destas faixas exclusivas ocorre, geralmente, em períodos onde há um forte e intenso engarrafamento e congestionamento do tráfego rodoviário. Outra condição para o seu uso é a existência de horários específicos e pré-determinados, que estarão devidamente indicados através da sinalização presente no local.

Diversos tipos de veículos estão explicitamente autorizados a circular nesta via reservada especial. Os automóveis de passeio que estão a transportar dois ou mais passageiros no seu interior têm o acesso totalmente liberado para circulação.

Os táxis também estão autorizados a circular na faixa especial, independentemente de estarem com passageiros (carregados) ou circulando vazios. Esta permissão visa facilitar a mobilidade e o serviço profissional.

As motocicletas que circulam com duas pessoas a bordo, ou seja, o piloto e um passageiro, podem igualmente utilizar a via exclusiva. Por último, os veículos que possuem o selo Crit-Air zero emissão têm acesso garantido para circular.

É vital saber que um automóvel que tenha apenas um único ocupante, apenas o condutor, não tem, em hipótese alguma, autorização para usufruir desta via reservada. Quem tentar usar a faixa exclusiva nestas condições enfrenta a multa.

Prevenção de multas e vigilância necessária

Para conseguir evitar a aplicação desta amenda salgada de 135 euros, os automobilistas precisam redobrar intensamente a sua vigilância habitual. É uma obrigação ler com extrema atenção todos os painéis de sinalização encontrados na estrada, especialmente o novo painel de covoiturage.

A fiscalização do cumprimento das regras da via reservada é garantida por radares altamente sofisticados instalados ao longo das autoestradas. Estes dispositivos avançados conseguem determinar com grande precisão o número real de pessoas que estão dentro do veículo em movimento.

Os radares são eficazes sob quaisquer condições meteorológicas adversas e são capazes de distinguir um indivíduo real de um simples manequim. As autoridades implementaram um sistema de controlo eficiente.