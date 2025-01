SAÚDE

Maestro João Carlos Martins é internado e passa por cirurgia

Maestro tem 84 anos e está em observação

O maestro João Carlos Martins, de 84 anos, precisou ser internado neste sábado (4). Ele passou por uma cirurgia para retirada da vesícula biliar e segue em observação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Segundo o boletim médico enviado pela unidade de saúde, a cirurgia foi um sucesso e não teve intercorrências. "O paciente João Carlos Martins encontra-se internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetido hoje a uma cirurgia para retirada da vesícula biliar, realizada pelo Prof. Dr. Raul Cutait e equipe. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. Durante a internação, o paciente será acompanhado pelas equipes do Prof. Dr. Raul Cutait e do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho", diz o boletim.