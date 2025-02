FEMINICÍDIO

Jornalista é assassinada a facadas por ex horas após conseguir medida protetiva

Segundo a polícia, Vanessa precisou fugir de cárcere privado para pedir ajuda

A jornalista Vanessa Ricarte foi assassinada pelo ex-noivo na noite da última quarta-feira (12) em Campo Grande (MS). Servidora de comunicação do Ministério Público do Trabalho (MPT), Vanessa tinha escapado de um episódio de cárcere privado e solicitou medida protetiva horas antes do crime.>