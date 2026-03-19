ESTADO DE SAÚDE

Juca de Oliveira pode passar por cirurgia cardíaca; saiba detalhes

Ator está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Felipe Sena

Publicado em 19 de março de 2026 às 17:44

Ator Juca Oliveira fez sucesso em 'O Clone' Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Juca de Oliveira poderá passar por uma cirurgia cardíaca, segundo boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira (19). A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles.

Segundo o jornal, a operação pode melhorar o quadro clínico do artista, que permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanes, em São Paulo.

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“A atualização mais recente indica que a equipe médica está avaliando a possibilidade de uma cirurgia cardíaca, com o objetivo de melhorar seu quadro clínico geral. Ele permanece internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês”, diz a nota.

O ator está com estado de saúde considerado ‘delicado’, e foi internado na última sexta-feira (13), com um quadro de pneumonia associado a complicações cardíacas.

O hospital informou que o ator está sob cuidados intensivos e acompanhado por uma equipe médica especializada. O ator completou 91 anos no início da semana, poucos dias após dar entrada na unidade hospitalar.