Juca de Oliveira pode passar por cirurgia cardíaca; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 19 de março de 2026 às 17:44
O ator Juca de Oliveira poderá passar por uma cirurgia cardíaca, segundo boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira (19). A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles.
Segundo o jornal, a operação pode melhorar o quadro clínico do artista, que permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanes, em São Paulo.
Juca de Oliveira
“A atualização mais recente indica que a equipe médica está avaliando a possibilidade de uma cirurgia cardíaca, com o objetivo de melhorar seu quadro clínico geral. Ele permanece internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês”, diz a nota.
O ator está com estado de saúde considerado ‘delicado’, e foi internado na última sexta-feira (13), com um quadro de pneumonia associado a complicações cardíacas.
O hospital informou que o ator está sob cuidados intensivos e acompanhado por uma equipe médica especializada. O ator completou 91 anos no início da semana, poucos dias após dar entrada na unidade hospitalar.
Com mais de 40 anos de carreira e centenas de trabalhos no cinema, TV e teatro, Juca é um dos maiores nomes da arte brasileira. O ator interpretou Doutor Albieri, um médico geneticista que produzia um clone humano, na novela “O Clone”, novela de Gloria Perez.