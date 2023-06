Justin Bieber cancela shows em São Paulo e outras datas na América Latina

Justin Bieber cancelou os shows marcados para os dias 14 e 15 de setembro em São Paulo, no Allianz Parque, e os demais que faria na América Latina. Em comunicado enviado à imprensa, a produtora Time For Fun confirmou o cancelamento nesta terça-feira, 6, após especulações que movimentaram a web desde a apresentação do cantor no Rock in Rio, no último domingo, 4. Os ingressos para os shows estavam esgotados.

"No início deste ano, tornei pública minha batalha contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, onde meu rosto estava parcialmente paralisado. Como resultado dessa doença, não consegui completar a etapa da América do Norte da Justice Tour. Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito. No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil", disse o astro pop.