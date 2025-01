CRIME SEM SUCESSO

Ladrão furta escola e morre preso em vidros de janela tentando fugir

Caso ocorreu durante férias escolares

De acordo com o jornal El País, o corpo foi localizado quando o diretor da pré-escola foi chamado por moradores próximos do local que relataram um odor forte e desagradável vindo do prédio. Já em estado avançado de decomposição, o corpo permaneceu dias no local, pois o ladrão entrou no prédio durante as férias de dezembro, aproveitando a ausência de funcionários para roubar. >