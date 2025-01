GASTRONOMIA

Loja de Salvador lança três queijos para intolerantes à lactose; conheça

Nutricionista dá dicas de como consumir outros produtos sem sofrer com efeitos da restrição alimentar

Fernanda Varela

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 14:39

Queijo pode ser consumidor por intolerantes à lactose Crédito: Divulgação

Quem é apaixonado por queijo e sofre por ter intolerância à lactose já pode comemorar. Uma loja de Salvador, especializada em queijos, passou a disponibilizar três produtos para quem precisa seguir dietas específicas.

Localizada no Mercado do Rio Vermelho, a 'Oxe! É de Minas' tem no seu catálogo o Queijo Tulha, premiado internacionalmente; o Queijo GOA, da Serra da Mantiqueira, que é mais cremoso; e o Queijo Lininho, produzido com leite A2 sem lactose. Todos podem ser consumidos por intolerantes à lactose.

A empresa explica que, apesar de não conterem lactose em sua composição, esses queijos não trazem no rótulo a indicação "zero lactose", mas atendem às necessidades de quem busca alternativas inclusivas. “Nós buscamos trazer em nosso mix de produtos, opções completas para todos os consumidores de queijos, inclusive as pessoas que têm restrições alimentares, mas não abrem mão de apreciar um queijo artesanal de alta qualidade”, afirmam os sócios da Oxe! É de Minas, Fred Teixeira e Tatiana Lopes.

Os queijos podem comprador na loja física, no Mercado do Rio Vermelho, ou no site da loja.

A nutricionista Carolina Dias explica como consumir esses alimentos sem sofrer com cólicas, dor de barriga e enjoos, e sugere ainda o uso de queijo de cabra como opção.

"Os queijos de cabra são uma excelente opção para quem busca alternativas com menos lactose e mais fácil digestão em comparação aos queijos de vaca. Eles são ricos em proteínas de alta qualidade, cálcio e gorduras saudáveis, além de apresentarem menor potencial alergênico. Dentre os queijos de vaca, os mais curados e envelhecidos, como parmesão e provolone, também são ótimas escolhas, pois possuem baixo teor de lactose devido ao processo de maturação”, explica Carol.

Conheça os queijos sem lactose oferecidos na Oxe! É de Minas:

Queijo Tulha

Premiado internacionalmente no World Cheese Awards, o queijo é produzido na Fazenda Atalaia, em São Paulo. Curado por 12 meses, apresenta textura firme e cristalina, além de um aroma intenso e complexo, com notas de frutas secas e castanhas. “Sua casca avermelhada é o resultado do envelhecimento em tulhas de café, que confere um toque especial e autêntico a cada pedaço”, explica o queijista e sócio da Oxe! É de Minas, Fred Teixeira.

Queijo Tulha Crédito: Divulgação

Queijo GOA

Proveniente da Serra da Mantiqueira, agrada aos paladares mais exigentes. Com textura cremosa e amanteigada e sabor marcante, esse rótulo é ideal para acompanhar pães artesanais, frutas e vinhos, proporcionando uma experiência gastronômica completa e acessível a todos.

Queijo Goa Crédito: Divulgação

Queijo Lininho

Feito com leite A2 e sem lactose, é ideal para quem busca uma opção mais leve e saudável. O Queijo Lininho é produzido de forma artesanal, seguindo as técnicas tradicionais que garantem um sabor autêntico e uma textura única. Além disso, o leite A2, utilizado em sua produção, é conhecido por ser mais fácil de digerir e por trazer benefícios para quem tem sensibilidade ao leite comum.