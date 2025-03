SAUDADE

Mãe de Whindersson Nunes desabafa pela primeira vez sobre internação do filho; veja

Humorista está internado em uma clínica de reabilitação psiquiátrica desde fevereiro

Valdenice Nunes, mãe do humorista Whindersson Nunes, usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a ausência de seu filho, após ser internado voluntariamente em uma clínica de reabilitação psiquiátrica no mês passado. >

Ela revelou que junto com Hidelbrando Batista, pai do humorista, escolheu passar o Carnaval de forma tranquila em uma fazenda, isolando-se para relaxar a mente e ter momentos de descanso. Contudo, a saudade do filho permaneceu presente. >