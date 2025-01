BBB 25

Maike se revolta com falas de Diego Hypólito e detona ginasta: 'Big Pobre Brasil'

Brother não poupou críticas ao irmão de Daniele

Maike ficou inconformado e fez duras críticas ao colega de confinamento, Diego Hypólito. Na madrugada desta quinta-feira (30), ele criticou a postura do ex-ginasta no reality.>

Durante conversa com Vinícius, o brother disse estar de saco cheio de Diego falando sobre as dificuldades financeiras dele e da irmã, Daniele, que também está confinada. A dupla de Gabriel afirmou que ele ganhou dinheiro com as Olimpíadas e não precisava se prestar a esse papel.>