Altura do filho Henri Castelli choca internautas: 'Será que é montagem?'

O garoto é fruto da relação do ator com a modelo Isabeli Fontana

Tinha tudo para ser uma foto em família normal, mas a altura de Lucas despertou comentários. Fruto da relação com a modelo Isabeli Fontana, o rapaz de 18 anos é bem mais alto que o pai, que tem 1,84m de altura. Nas redes sociais, fãs ficaram assustados com o tamanho do garoto. "Será que é montagem?", indagou uma moça. "Eu só conhecia ele por selfie, tô passada com o tamanho do menino", disse outra internauta.>